Sem vergonha, homem se esfrega em mulher durante show evangélico; vídeo

Durante um show gospel na Praça de Eventos da Rodoviária, no Centro de Guaraciaba do Norte, no Ceará, um homem identificado como Antônio Gildo de Sousa, 62 anos, acabou preso por importunação sexual.

Enquanto se colocava no meio das pessoas, Antônio foi flagrado se esfregando em uma jovem ele foi detido por seguranças privados após encostar seu órgão sexual nas partes íntimas da vítima. A ação foi filmada por uma testemunha, mostrando claramente o ato abusivo.

A composição da RP-31CI29, composta pelo 3º Sargento Sousa, Soldado Dutra e Soldado Arley, foi acionada e conduziu o agressor até a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá para os procedimentos legais.

