Morador de rua é morto com tijoladas na cabeça em Nova Alvorada do Sul

Um morador de rua, ainda não identificado, foi assassinado com tijoladas na cabeça durante as primeiras horas da manhã deste domingo (19), na cidade de Nova Alvorada do Sul. Por conta das agressões, o homem ficou com o rosto totalmente desfigurado.

O site Alvorada Informa, apurou inicialmente que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender um caso de lesão corporal. No entanto, quando chegaram ao local, o homem estava sem vida.

Para as autoridades policiais, testemunhas contaram que o homem estava reunido com moradores de rua da região. Apesar de ser visto com frequência pela área, os militares não conseguiram saber a identificação da vítima.

O autor, e os outros moradores de rua, não foram localizados. O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados.

