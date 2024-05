JD1TV: Festival de gelato reverte vendas em doação para o AACC/MS

Hoje (17) começou o Festival do Chocobiscoito da Sésamo, que é “um dos gelatos queridinhos dos clientes”. A loja aprecia o trabalho da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), e por isso, criou um sabor especial para a instituição.

O “Sabor do Bem” é uma forma da Sésamo expressar o quanto admira o trabalho da AACC/MS, que ajuda no tratamento de crianças com câncer. O valor arrecadado com a venda do sabor será doado para a instituição.

O sabor consiste em chantilly, chiclete e crocante de morango. “Gostinho de infância”, disse a sócia operadora da loja, Aline Queiroz. Ele está sendo vendido no valor de R$ 21 em todas as lojas da Sésamo em Campo Grande.

Além disso, 50% do valor das vendas dos mini cones recheados, que custam R$ 6, também será direcionado para a instituição. O festival encerra no dia 19 de maio.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também