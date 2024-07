Pescadores salvam sucuri estrangulada por lacre de plástico no Pantanal; assista

Uma sucuri presa por um lacre de galão foi salva por uma família, que pescava no rio Paraguai, na região de Albuquerque, distrito de Corumb, no último domingo (21). No vídeo gravado por eles, é possível ver a cobra estrangulada pelo anel de plástico.

“Nós atravessamos o rio de barco e nos sentamos embaixo das árvores para começar a fazer o almoço. Enquanto conversávamos, minha mãe viu ela vindo em nossa direção e se assustou. Ela gritou o meu pai. Assim que ele viu a sucuri, ele já percebeu que ela estava com aquele anel plástico preso no meio dela”, detalhou Rayane Brito Maidana.

De acordo com a estudante, era possível ver que o anel estava estrangulando a cobra e a impedindo de crescer. “Percebemos que o anel estava apertando muito ela. Até pareceu que ela foi em nossa direção para pedir ajuda”, relatou.

Sensibilizado com a situação do animal, o pai de Rayane conseguiu capturar a sucuri em segurança e cortar o anel. Em seguida, a sucuri foi devolvida ao rio e livre do lacre. Veja:

