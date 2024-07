Tradicional, 36ª Marcha para Jesus acontecerá no dia 26 de agosto na Capital

A 36ª Marcha para Jesus já tem data marcada. O evento, que acontece anualmente na Capital, fará parte das comemorações do aniversário de 125 anos de Campo Grande, no dia 26 de agosto.

A data foi divulgada pelos organizadores do evento, por meio das redes sociais. O tema de 2024 será "Venha o Teu Reino".

A concentração está marcada para às 13h, na Praça do Rádio, localizada na Avenida Afonso Pena. A Marcha contará com atrações nacionais, com shows de Julliany Souza, FHOP e Valesca Mayssa.

A organização também pediu a doação de 1kg de alimento não perecível, para uma marcha mais solidária.

O evento é realizado pelo Conselho de Pastores de Mato Grosso do Sul e pelo Conselho de Pastores de Campo Grande, com apoio da Fundação da Cultura, Prefeitura de Campo Grande e Setesc.

