Inusitado! Homem encontra navio cargueiro no jardim de casa na Noruega

O norueguês Johan Helberg se surpreendeu ao acordar por volta das 5h da manhã (0h no horário de Brasília) e se deparar com um navio porta-contêineres de 135 metros em seu quintal que por pouco não atingiu sua casa.



Um vizinho estava acompanhando os movimentos do navio até que ele invadiu o litoral no município de Byneset, perto da cidade de Trondheim, a terceira maior da Noruega.

O vizinho Jostein Jorgensen disse que foi acordado pelo som do navio que seguia a toda velocidade em direção à terra, e correu para a casa de Helberg para avisá-lo.



"A campainha tocou em um horário do dia em que não gosto de abrir", disse Helberg ao canal de televisão TV2.

"Fui até a janela e fiquei bastante surpreso ao ver um grande navio". "Tive que esticar meu pescoço para conseguir ver o topo [do navio]. Foi tão surreal. Cinco metros mais ao sul e o navio teria entrado no meu quarto", disse ele à Norwegian Broadcasting Corporation.



O navio de carga de bandeira do Chipre, o NCL Salten, tinha 16 pessoas a bordo e viajava para sudoeste pelo Fiorde de Trondheim em direção a Orkanger quando saiu do curso. Ninguém ficou ferido no incidente.



A polícia norueguesa está investigando o que causou o erro de percurso.



O chefe da NCL, que fretou o navio, disse que foi um "incidente sério".



"No momento, não sabemos o que causou o incidente e estamos aguardando a conclusão da investigação em andamento pelas autoridades relevantes", disse o diretor administrativo Bente Hetland.



Segundo relatos, o navio já havia encalhado em 2023, mas conseguiu se soltar sem ajuda externa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também