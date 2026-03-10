Menu
Menu Busca terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Mulher Ã© morta por elefante apÃ³s provocar animal na NamÃ­bia

Testemunhas disseram que vÃ­tima puxou o rabo do elefante antes do ataque

10 marÃ§o 2026 - 11h35Sarah Chaves, com UOL

Uma mulher de 46 anos morreu após ser atacada por um elefante na região de Omusati, na Namíbia, na última quinta-feira (5). A vítima, identificada como Klaudia Mwaala, estava com outras pessoas na vila de Omugulugombashe quando o ataque aconteceu.

Segundo o jornal local New Era, o grupo se aproximou para tirar fotos e se revezavam para puxar o rabo do elefante que estava ferido por um tiro após entrar em uma plantação. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando ela se aproxima, corre logo em seguida, mas acaba sendo atacada.

Testemunhas relataram que o elefante estava ferido e caído na mata quando o grupo se aproximou. De acordo com Johannes Paulus, que presenciou a cena, um morador havia atirado na perna do animal pouco antes do ocorrido.

Klaudia sofreu ferimentos graves, incluindo perfuração no intestino, e morreu ainda no local.

A família da vítima busca indenização do governo para cobrir as despesas do funeral. No entanto, o porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Namíbia, Vilho Hangula, afirmou ao NBC News Digital que o pagamento provavelmente não será concedido, já que o animal teria sido provocado. Antes disso, ele havia levado um segundo tiro, o que fez o grupo acreditar que ele estava indefeso.

Moradores da região afirmam que elefantes costumam invadir plantações durante a estação chuvosa e cobram ações mais efetivas das autoridades. “Pedimos campanhas orientando o que devemos ou não fazer quando encontramos esses animais. A resposta das equipes também é fraca; às vezes demoraram muito para retirar os animais”, disse Sarty Mwaala, irmã da vítima, ao NBC.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

PCC e CV atuam em diversos estados brasileiros
Internacional
PCC e Comando Vermelho serÃ£o classificados como 'organizaÃ§Ãµes terroristas' pelos EUA
Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Internacional
IrÃ£ define novo lÃ­der supremo apÃ³s morte de Ali Khamenei
Foto: Anadolu/Reuters
Internacional
IrÃ£ denuncia mortes de civis e diz que mais de 1,3 mil morreram em conflito com EUA e Israel
Bombardeio em vários locais do Oriente Médio
Internacional
Hezbollah no LÃ­bano volta Ã  guerra e conflito escala no Oriente MÃ©dio
Papa Leão XIV
Internacional
Papa pede diplomacia e fim da espiral de violÃªncia no Oriente MÃ©dio
Com morte de Khamenei, Irã forma conselho de governo com aiatolá Arafi
Internacional
Com morte de Khamenei, IrÃ£ forma conselho de governo com aiatolÃ¡ Arafi
Bombardeio atingiu Irã
Internacional
Itamaraty desaconselha viagens a 11 paÃ­ses apÃ³s ataque ao IrÃ£
Chefe da ONU pede cessar-fogo no Oriente Médio
Internacional
Chefe da ONU pede cessar-fogo no Oriente MÃ©dio
Conflito no Oriente Médio leva companhias aéreas a suspender voos
Internacional
Conflito no Oriente MÃ©dio leva companhias aÃ©reas a suspender voos
Bombardeio aconteceu neste sábado
Internacional
Israel e Estados Unidos fazem ataque coordenado ao IrÃ£

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
O caso aconteceu na tarde de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Mulher Ã© morta a facadas no Nova Lima
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado