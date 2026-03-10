Uma mulher de 46 anos morreu após ser atacada por um elefante na região de Omusati, na Namíbia, na última quinta-feira (5). A vítima, identificada como Klaudia Mwaala, estava com outras pessoas na vila de Omugulugombashe quando o ataque aconteceu.

Segundo o jornal local New Era, o grupo se aproximou para tirar fotos e se revezavam para puxar o rabo do elefante que estava ferido por um tiro após entrar em uma plantação. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando ela se aproxima, corre logo em seguida, mas acaba sendo atacada.

Testemunhas relataram que o elefante estava ferido e caído na mata quando o grupo se aproximou. De acordo com Johannes Paulus, que presenciou a cena, um morador havia atirado na perna do animal pouco antes do ocorrido.

Klaudia sofreu ferimentos graves, incluindo perfuração no intestino, e morreu ainda no local.

A família da vítima busca indenização do governo para cobrir as despesas do funeral. No entanto, o porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Namíbia, Vilho Hangula, afirmou ao NBC News Digital que o pagamento provavelmente não será concedido, já que o animal teria sido provocado. Antes disso, ele havia levado um segundo tiro, o que fez o grupo acreditar que ele estava indefeso.

Moradores da região afirmam que elefantes costumam invadir plantações durante a estação chuvosa e cobram ações mais efetivas das autoridades. “Pedimos campanhas orientando o que devemos ou não fazer quando encontramos esses animais. A resposta das equipes também é fraca; às vezes demoraram muito para retirar os animais”, disse Sarty Mwaala, irmã da vítima, ao NBC.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m