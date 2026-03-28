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Internacional

Em tom de ameaça, Trump afirma que 'Cuba é a próxima'

Presidente dos EUA não detalhou quais medidas pretende adotar

28 março 2026 - 13h53Vinicius Costa
Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos   (Elizabeth Frantz/Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “Cuba é a próxima” durante um discurso realizado em um fórum de investimentos em Miami, ao comentar ações militares recentes do país no exterior.

A declaração foi feita enquanto Trump elogiava operações conduzidas pelos Estados Unidos na Venezuela e no Irã. Apesar do tom, ele não detalhou quais medidas pretende adotar em relação à ilha caribenha.

O presidente tem reiterado que acredita que o governo cubano está próximo do colapso, em meio a uma grave crise econômica enfrentada pelo país. Nos últimos meses, a ilha tem lidado com dificuldades como apagões e escassez de recursos energéticos.

Segundo informações recentes, o governo norte-americano também iniciou negociações com lideranças cubanas, ao mesmo tempo em que Trump sinalizou a possibilidade de ações mais duras.

Durante o discurso, o presidente mencionou o poderio militar dos Estados Unidos e afirmou que, embora a intenção seja não utilizá-lo, “às vezes é preciso”, reforçando a declaração sobre Cuba.

Cuba vive sob embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, situação que se agravou com medidas recentes que restringem o fornecimento de petróleo à ilha, impactando serviços essenciais e o cotidiano da população.

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