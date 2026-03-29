Leão XIV diz que Deus não ouve orações de quem tem 'mãos cheias de sangue'

O Papa Leão XIV afirmou neste domingo (29) que “Deus rejeita as orações de líderes que travam guerras”, em um pronunciamento contundente feito na Praça de São Pedro, no Vaticano, durante celebração do Domingo de Ramos que abre a Semana Santa para os católicos no mundo inteiro.

No discurso diante de dezenas de milhares de fiéis, o pontífice — o primeiro papa nascido nos Estados Unidos — qualificou os conflitos armados como contrários à mensagem de Jesus Cristo, que descreveu como o “Rei da Paz”. Segundo ele, a fé cristã não pode ser usada para justificar a violência ou embasar decisões de guerra.

Leão XIV citou uma passagem bíblica para enfatizar que “Deus não ouve as orações dos que fazem guerra”, afirmando que líderes com “mãos cheias de sangue” não encontram respaldo divino em seus pedidos. O papa também reagiu às tentativas recentes de legitimar operações militares com linguagem religiosa, em um contexto de intensificação do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Embora não tenha citado nomes de líderes mundiais, sua fala foi interpretada como crítica indireta ao uso de retórica religiosa por autoridades que defendem ações bélicas. Especialistas em diplomacia religiosa observam que a declaração reforça o apelo histórico do Vaticano por cessar-fogo, diálogo e reconciliação em conflitos globais.

O papa também expressou preocupação com os cristãos e outras populações civis afetadas pelos confrontos no Oriente Médio, ressaltando a necessidade de proteger a possibilidade de celebração da Páscoa e pedindo que a violência seja abandonada em favor de soluções pacíficas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também