Presente na plenária de abertura da 15ª Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS), realizada no Shopping Bosque dos Ipês, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), afirmou que a realização da COP no estado ocorre “de maneira muito adequada” e avaliou que a expectativa para o evento é positiva. A abertura ocorreu nesta segunda-feira (23).

“A expectativa é positiva. Tem mais de 3.500 pessoas inscritas, a maioria de fora, então isso movimenta muito a nossa economia também”, disse Riedel ao lado do secretário Jaime Verruck, que comanda a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O governador afirmou que a escolha do Estado para sediar a conferência reforça a importância ambiental do bioma e das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

“O que a gente tem conseguido trazer para cá demonstra a relevância do bioma e do Estado nesse cenário. A nossa opção de estabelecer políticas públicas que levem a um crescimento vigoroso, mas com responsabilidade ambiental, reflete nos eventos que estão acontecendo aqui”, afirmou.

Além do impacto econômico, o governador avaliou que a conferência deixa um legado científico para o Estado, ao aproximar universidades, pesquisadores e instituições internacionais. “O legado da COP é fomentar as relações que nós temos do mundo científico com o nosso Estado”, disse Riedel.

Ele destacou que muitos participantes são formadores de opinião, como diplomatas, cientistas e especialistas.“O principal são formadores de opinião que vão embora levando daqui a divulgação desse grande potencial turístico que a gente tem", que ajuda a projetar Mato Grosso do Sul internacionalmente.

Jaime Verruck afirmou que o principal legado de sua atuação à frente da pasta está ligado à transformação econômica de Mato Grosso do Sul aliada ao conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo ele, o Estado conseguiu avançar no crescimento econômico sem abrir mão da preservação ambiental.

“O grande legado é a transformação econômica do Estado e o conceito de desenvolvimento sustentável. Conseguimos conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento. Diversificamos a base econômica e crescemos a economia. Então, o meu legado é o crescimento e o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Sobre a COP15 da CMS

O evento internacional da Conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15) acontece pela primeira vez no Brasil, tendo Campo Grande (MS) como sede.

A conferência conta com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do presidente designado da COP15 e secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Também participam a secretária-executiva da CMS, Amy Fraenkel, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o secretário de Energia, Clima e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Mauricio Lyrio, além de outras autoridades internacionais.

Com o lema “Conectando a natureza para sustentar a vida”, a COP15 tem seu ato formal de abertura nesta segunda-feira (23) e segue até o dia 29 de março.

A CMS é um tratado ambiental das Nações Unidas, em vigor desde 1979, que promove a conservação de espécies migratórias, seus habitats e rotas em escala global. A COP é a principal instância decisória da CMS, reunindo representantes, cientistas e especialistas de 132 países e da União Europeia para atualizar as listas de espécies protegidas pelo acordo, definir o orçamento e resoluções que orientam políticas públicas e iniciativas de conservação no mundo todo. Ao todo são 1.189 espécies migratórias listadas, sendo 962 aves, 94 mamíferos terrestres, 64 mamíferos aquáticos, 58 espécies de peixes, 10 répteis e um inseto.

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