Trump minimiza alta do petrÃ³leo em meio Ã  guerra: 'nÃ£o foi tÃ£o grave'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou, nesta quinta-feira (26), os efeitos econômicos da guerra com o Irã e afirmou que a alta nos preços da gasolina e as oscilações no mercado financeiro foram menos intensas do que o esperado.

“Francamente, achei que os preços do petróleo subiriam mais e que o mercado de ações cairia mais. Não foi nem de perto tão severo quanto eu imaginava”, disse.

Segundo Trump, a reação dos mercados surpreendeu positivamente. Ele afirmou que esperava uma disparada mais acentuada no preço do petróleo e uma queda mais expressiva nas bolsas de valores, o que não se concretizou.

Para o republicano, o comportamento mais moderado reflete confiança na condução do governo.

Apesar do tom otimista, os números indicam pressão crescente. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos se aproxima de US$ 4 por galão, cotado a US$ 3,981, com alta de cerca de US$ 1 em relação ao mês anterior.

O aumento já começa a ser visto como um potencial problema político para aliados republicanos, especialmente às vésperas das eleições de meio de mandato.

No mercado internacional, o cenário segue volátil. Após um dia de queda impulsionado por expectativas de avanço diplomático, os preços do petróleo voltaram a subir com força nesta quinta-feira, diante do fracasso nas negociações entre Washington e Teerã.

Por volta das 8h30 (horário de Brasília), o barril do tipo WTI, referência nos Estados Unidos, avançava 3,76%, sendo negociado a US$ 93,72.

Já o Brent, principal referência global, subia 3,77% e ultrapassava os US$ 100, refletindo o aumento das incertezas no fornecimento global.

O impasse diplomático ampliou o risco de escalada militar. Conforme o jornal The New York Times, o governo norte-americano chegou a propor um plano com 15 pontos para encerrar o conflito, incluindo restrições ao programa nuclear iraniano e suspensão de sanções. A proposta foi rejeitada por Teerã, que condicionou qualquer cessar-fogo à aceitação de suas próprias exigências.

O cenário se agravou ainda mais após a morte de um comandante da Guarda Revolucionária iraniana em um ataque recente.

Outro fator crítico é o controle do Estreito de Ormuz, área estratégica por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo. Sob domínio iraniano, a região tem sido alvo de restrições e ataques a embarcações, intensificando o temor de interrupções no fluxo global de energia.

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