Zé Neto, dupla de Cristiano, é diagnosticado com pneumonia e se afasta dos palcos

Zé Neto, dupla de Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana. Com isso, cinco show da dupla sertaneja foram canceladas.

Segundo assessoria da dupla, "para cumprir o tratamento, Zé Neto ficará afastado dos palcos por sete dias". Ainda de acordo com comunicado, a cantores devem retornar aos palcos somente no dia 1º de agosto. As apresentações canceladas foram:

24/07 – Mandirituba (PR);

25/07 - Marechal Cândido Rondon (PR);

26/07 – Belo Horizonte (MG);

27/07 – Catalão (GO);

28/07 – Divinópolis de Goiás (GO);

Em seu perfil no Instagram, Zé Neto escreveu falou sobre o assunto. "Deus sabe de todas as coisas. Nunca irei reclamar, somente agradecer e respeitar o processo. Vamos encarar mais uma", disse ele.

Não é a primeira vez

Em 2021, Zé Neto foi diagnosticado com uma doença pulmonar que ele atribui ao uso de cigarro eletrônico. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele apresentou "foco de vidro no pulmão", que causava falta de ar para cantar.

Dois anos depois, em 2023, Zé Neto sofreu uma lesão pulmonar após um acidente de carro. Na ocasião, médicos explicaram que tomografias apontaram uma pequena contusão pulmonar - lesão com presença de sangue e edema no pulmão - além fraturas em três costelas e corte no braço.

