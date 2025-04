Festa do Peixe acontece de 16 a 19 de abril na Feira Central de Campo Grande

A Feira Central de Campo Grande irá receber mais uma edição da Festa do Peixe de 16 a 19 de abril. A tradição irá marcar os 100 anos da Feira Central em 2025 e terá torneios, exposições, shows e experiências interativas para todas as idades.

Para abrir as festividades, no dia 16 de abril terá o show gratuito do grupo nacional Traia Véia. Ainda durante a noite e no dia 17, o público poderá participar do Torneio de Arremessos.

Já nos dias 18 e 19, a competição será exclusiva para os pescadores amadores e experientes que se inscreveram com antecedência.

Além das competições e dos shows, um lago com caiaques será montado em frente ao Pavilhão da Feira, proporcionando ao público a chance de vivenciar, na prática, a sensação de remar sobre as águas. A Feira irá receber uma Exposição Náutica, de Pesca e Camping, reunindo as principais novidades do setor e produtos voltados para os entusiastas da vida ao ar livre.

Outro destaque da programação é a presença do influenciador de pesca Anderson Guedes, que aguarda a confirmação oficial para ministrar um workshop sobre redes sociais voltado ao universo da pesca, compartilhando dicas e estratégias para aliar a pesca ao mundo digital.

Apesar de as comemorações dos 100 anos da Feira Central estarem começando em abril, as festividades seguem até agosto com eventos temáticos, festivais gastronômicos e ações culturais.

