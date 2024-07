Dia dos avós: casal completa 70 anos de casados e neto registra momento especial

O Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, tem um gostinho especial para a família Sartori este ano. Isso por que a dona Norma, de 89 anos, e o 'seu' Hildebrando, de 94 anos, estão completando 70 anos de casados em 2024. Orgulho dos netos, a família celebrou a bodas de vinho do casal com uma festa e um dos netos decidiu registrar o momento tão especial.

A ideia de fotografar esse amor antigo de dona Norma e Hildebrando foi do neto Bruno Sartori. "Os filhos organizaram um almoço para comemorar, e como era um evento de família simples, só teriam fotos de celular. Foi quando resolvi levar a câmera para registrar eu mesmo e fazer fotos da nossa família", contou Bruno.

À reportagem, o neto contou a história de amor dos avós. "Eles se conheceram em 1953 em um cidade muito pequena no interior do Paraná, e se casaram em 1954. Ele era farmacêutico, e ela filha de um empreendedor que tinha acabado de chegar do 'antigo Mato Grosso', Paranaíba. Lá, junto de outros conhecidos, eles fundaram um clube de baile, e assim começaram a namorar e casaram nesse mesmo clube", detalhou.

A união do casal gerou frutos e fez com que a família crescesse. "No ano seguinte nasceu a Carmem, primeira filha, 2 anos depois nasceu a Vera Lúcia. Ela nasceu com problema cardíaco, e faleceu ainda criança, com 4 anos. Em 1960 nasceu o Edson, que é o meu pai. Minha tia Carmem tem 4 filhos e meu pai 2. Do lado da tia são 4 bisnetos e do lado do meu pai são 2. A família cresceu bastante!", brincou ele.

Avós = fonte de inspiração

Na data importante para avós e netos, ou até mesmo bisnetos, Bruno falou sobre o papel do patriarca da família. "Para mim é um caso a parte, porque meu avô me influenciou até profissionalmente. Após mudarem para Curitiba, meu avô, que já tinha fechado a farmácia, abriu uma gráfica na Capital do Paraná. Então desde que me conheço por gente, as férias eram na gráfica do meu avô. E ali, além de criar um laço com ele, me encantei pelo mundo da comunicação, por isso fiz publicidade, trabalhei em diversas gráficas e hoje tenho minha agência e estúdio de fotografia", contou.

Além da profissão, o casamento é uma grande inspiração. "Meus avós ensinaram muito valores de família e humanidade para todos os netos, sempre valorizaram a importância de ajudar o próximo, e como isso ajuda a gente a evoluir como ser humano. A importância deles como família e casal é representada nos relacionamentos que foram construídos a partir deles, os dois filhos estão casados com os mesmos cônjuges, todos os netos também estão formando suas famílias e tendo eles como base", ressaltou o neto.

Para o casal, ver a família unida é o maior presente depois de todos esses anos de matrimônio. "Nunca imaginei uma festa tão linda para comemorar com toda a família e lembrar de tudo o que passamos durante 70 anos, e poder estar aqui junto de todos", disse a matriarca. "O que realmente mais importa é a presença de Deus e a família na vida da gente", finalizou Hidelbrando.

As fotos feita pelo neto revelam que o amor continua, depois de 70 anos juntos. Veja:

