Empresário fisga peixe gigante de quase 1,60m no rio de Dourados

O empresário Bruno Girotto fisgou um pintado gigante de quase 1,60 m e 50 kg, no rio Dourados, em Fátima do Sul, nesta quinta-feira (25). Logo após medir e pesar o "troféu" e registrar o momento, o peixe foi devolvido à água.

Junto do guia especializado em pesca Romário Godez, Girotto foi para o rio logo nas primeiras horas do dia. Sem a certeza do prêmio gigantesco, a dupla partiu rumo às águas do "Douradão", como o rio é chamado popularmente.

"É um misto de sensação para gente que ama esse esporte. Esse peixe mediu 1,57m, com aproximadamente 50 kg", contou ele.

Bruno não pensou duas vezes em registrar todo o processo ao fisgar o "mostro do rio", como o próprio empresário chamou o peixe gigante. Com um sorriso largo no rosto, o pescador comemorou o feito. "Olha o tamanho deste peixe. Obrigado, meu Deus!".

Com g1

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também