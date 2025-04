Família da Capital conta milagre que recebeu por intercessão de Carlo Acutis

A história de Matheus Lins Vianna, o menino de Campo Grande (MS) que recebeu um milagre por intercessão de Carlo Acutis, percorreu o mundo e, até hoje, emociona a família. O rapaz foi curado de uma grave anomalia no pâncreas em 2013 quando tinha apenas 3 anos.

Apesar da repercussão do acontecido, Matheus prefere uma vida reservada, hoje com 15 anos, mora com a avó materna, Solange Maria do Prado Lins Vianna, após o falecimento precoce da mãe. De acordo com a família, ele é autista e seletivo, por isso preferem manter sua imagem preservada, respeitando seus limites e particularidades.

Em 2013, com apenas três anos, Matheus foi diagnosticado com uma grave anomalia no pâncreas – conhecida como pâncreas anular – o que impedia dele se alimentar e apresentava vômitos constantes. A condição era considerada delicada, e os médicos desaconselharam cirurgia devido à fragilidade do menino.

Diante disso, a família intensificou as orações. Inspirados pelos ensinamentos do então jovem beato Carlo Acutis, cuja santidade era divulgada pelo padre Marcelo Tenório, iniciaram uma novena pedindo sua intercessão.

A relíquia do beato foi exposta para visitação na igreja, Matheus, ainda pequeno, tocou espontaneamente o relicário e pediu para “parar de vomitar”. Naquela mesma noite, segundo a avó Solange, ele comeu pela primeira vez sem passar mal.

"Ele pediu comida e comeu caldinho de feijão com arroz. Não vomitou mais. Começou a ganhar peso. Aí levamos ao médico e refizemos os exames. O pâncreas estava perfeito".

A confirmação da cura veio com exames posteriores. O mesmo médico que diagnosticou o pâncreas anular afirmou que não havia mais anormalidade. Com isso, o caso foi encaminhado às autoridades eclesiásticas. Após investigações minuciosas do Vaticano, a cura de Matheus foi reconhecida como o primeiro milagre de Carlo Acutis, permitindo sua beatificação em 2020.

"Todos os dias eu agradeço a Deus e ao Carlo pela imensa graça. Mas tive o cuidado de manter minha humildade diante do milagre. É uma experiência que mostra ao mundo que é possível viver a santidade nos tempos atuais”, comenta Solange. Ela também revela que Matheus compreende o que ocorreu e reconhece Carlo Acutis como um guardião espiritual.

A família destaca que, por conta do autismo, Matheus precisa que tudo seja feito no seu tempo e de forma respeitosa. Ele não gosta de ser tocado ou exposto sem vontade. Por isso, conseguir uma foto ou um momento de interação com ele é sempre uma conquista afetiva, construída com paciência, carinho e, sobretudo, respeito à sua vontade.

Neste mês de abril, a expectativa da família é acompanhar a canonização de Carlo Acutis, marcada para o dia 27 de abril de 2025, durante o Jubileu dos Adolescentes, que acontecerá em Roma, mas será transmitido ao vivo em Campo Grande. O ato foi aprovado em julho do ano passado pelo papa Francisco.

