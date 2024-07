Papa Francisco aprova canonização de jovem que curou criança de Campo Grande

O beato italiano Carlo Acutis teve sua canonização reconhecida pelo Papa Francisco nesta segunda-feira (1º). Com isso, Acutis se tornou o primeiro "millenial" a ser feito santo, segundo o site Vatican News, principal veículo de notícias do Vaticano. Ele teve seu segundo milagre reconhecido pelo Papa em maio.

O primeiro milagre reconhecido foi em Campo Grande, quando uma criança teria sido curada depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia da Capital.

Carlo Acutis foi um adolescente católico que morreu de leucemia aos 15 anos em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele fazia evangelização pela web e ficou conhecido como "padroeiro da internet"o entre os fiéis.

A canonização foi aprovada pelo Papa em reunião do Colégio de Cardeais no Vaticano nesta segunda. Um relatório apresentado pelo Cardeal Marcelo Semeraro durante o encontro descreveu Acutis como "acolhedor e carinhoso com os mais pobres, e ajudava os sem-teto, os necessitados e os imigrantes com o dinheiro que economizava de sua mesada semanal." Segundo o Vatican News, Acutis será proclamado Santo durante o Jubileu de 2025. O Jubileu é uma comemoração religiosa da Igreja Católica celebrada em Ano Santo a cada 25 anos -- a última foi em 2000.

Acutis é tratado como "millennial" pelo Vatican News. Millennials são as pessoas nascidas entre o início da década de 1980 até, aproximadamente, a primeira metade da década de 1990. O beato nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, na Inglaterra, mas passou toda sua vida na Itália.

Milagres e beatificação

Acutis foi beatificado em 2020 pelo Vaticano após seu primeiro milagre ter sido reconhecido pela Igreja. Caso, já citado acima, aconteceu em Campo Grande, em outubro de 2010.

No segundo milagre atribuído ao beato Carlo Acutis, reconhecido em maio, ele curou uma jovem da Costa Rica após um acidente de bicicleta em 2022. Segundo o Vatican News, a costarriquenha Valeria estava internada com poucas chances de sobrevivência e foi curada dias após sua mãe rezar em sua tomba em Assis, na Itália.

