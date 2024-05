Adolescente italiano que curou criança de Campo Grande vai virar santo

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (23), que o papa Francisco atribuiu um segundo milagre ao adolescente italiano Carlo Acutis, mais conhecido como o “influenciador de Deus”. Essa atribuição significa que o jovem pode agora ser elevado à santidade, mas o Vaticano ainda não decidiu quando isso acontecerá.

Acutis pode se tornar o primeiro santo da geração Millennial (geração Y ou geração da internet). Ele nasceu em Londres, viveu a maior parte da vida entre as cidades italianas de Milão e Assis, e morreu em Monza.

Considerado “ciberevangelista” e “padroeiro da internet”, Acutis é associado à internet porque usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto.

O jovem morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia. Acutis foi beatificado em outubro de 2020, sendo chamado de “o primeiro beato de calça jeans e tênis”.

Isso após um milagre ter sido atribuído a ele. O caso é verificado no Brasil, mais especificamente em Campo Grande, mesmo Acutis nunca ter visitado o país.

O milagre foi com uma criança, com uma doença rara congênita. Os primeiros sinais da doença do campo-grandense surgiram em 2006, e após o diagnóstico, foi detectada uma leucemia fulminante. Ela teria se curado depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas, em uma paróquia de Campo Grande.

