JD1TV: Pandemia, mercado online e revitalização prejudicaram a 14 de Julho, diz comerciante

Estamos no mês dos comerciantes, pensando nisso o JD1 conversou com a comerciante Marta de Araujo e com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) sobre o passado e o presente da Rua 14 de Julho, localizada no Centro de Campo Grande.

Marta montou o seu negócio há 22 anos, e hoje mantém a loja de itens para bebês, Fruto do Ventre, na 14 de Julho. E conta que antes a localização era mais movimentada que atualmente. Ela acredita que três fatores contribuíram para a queda do movimento: a pandemia da Covid-19, o crescimento do mercado online, e a revitalização da rua, entre 2017 e 2019.

Segundo a CDL, além desses fatores, a mudança da rodoviária da Capital também contribuiu para essa queda. Além da falta de estacionamento na 14 de Julho, a falta da passagem do transporte público em todas as ruas do Centro, e a migração das agências bancárias para o digital.

Assista:

