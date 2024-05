JD1TV: Menino de 6 anos é resgatado de apartamento em chamas

Uma criança, de 6 anos, foi resgatada de um incêndio do 4º andar de um apartamento no centro de Farroupilha, na Serra do Rio Grande do Sul. Nas imagens é possível ver a criança na sacada do edifício, tentando se afastar do fogo.

O menino foi resgatado pelos vizinhos e teve ferimentos nos braços e pernas, mas foi liberado após atendimento médico.

Além disso, a mãe da criança, de 38 anos, precisou ser internada na UTI, após ter mais de 60% do corpo queimado.

A Brigada Militar ajudou os bombeiros no atendimento e confirmou que algumas pessoas precisaram ser encaminhadas para atendimento médico. Segundo o perfil do Samu Litoral, oito pessoas estavam no 4º andar, mas não tiveram ferimentos. Assista:

