Suspeitos de envolvimento na morte de adolescentes são presos em Campo Grande

O acusado afirmou para a polícia que procurou auxílio na casa do primeiro homem que foi detido pelo Batalhão de Choque. Logo após o crime, a motocicleta foi deixada na casa dele, tendo sido furtada no dia 10 de abril, e que para deixarem o local, chamaram um motorista de aplicativo para fugirem e não serem encontrados.

Esse indivíduo indicou dois suspeitos - um está foragido e outro foi preso na Vila Jacy, onde esse suspeito estava com uma arma de calibre 357. O suspeito disse que estava pilotando a motocicleta e o outro atirador é quem portava a arma de calibre 9 milímetros.

Na ação policial, os militares encontraram o suspeito em uma residência na mesma rua que os adolescentes morreram. De primeiro momento, ele negou o envolvimento na morte das vítimas, mas disse que teria vago conhecimento sobre os autores - com ele, foi apreendido uma arma de fogo.

Durante a coleta de informações sobre o caso, a polícia chegou até um indivíduo que integrava um bando que arquitetaram o plano para matar o principal alvo - que conseguiu escapar e só levou um tiro na perna no atentado, no Jardim das Hortências, na noite de sexta-feira (3).

Os adolescentes estavam sentados na frente de uma residência na rua Flor de Maio, mas durante o atentado e tiroteio, as vítimas foram atingidas enquanto os atiradores perseguiam o principal alvo e as balas acertaram rosto, costas, braço e pescoço dos adolescentes, que morreram logo após serem socorridos para o UPA Aero Rancho.

Pelo menos dois suspeitos de estarem envolvidos na morte dos adolescentes Silas Ortiz Grizahay e Aysla Carolina de Oliveira Neitzke, ambos de 13 anos, foram presos durante diligências feitas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, com apoio do FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), em Campo Grande.

