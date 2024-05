AGORA: Homem escapa da morte, mas leva tiro nas nádegas em atentado na Capital

William Ferreira Jesus, de 35 anos, escapou de ser morto a tiros na manhã desta terça-feira (7) em uma tentativa de homicídio na rua Visconde dos Pirajás, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. Atiradores em um carro dispararam algumas vezes atingindo a vítima nas nádegas e no pé.

Segundo informações colhidas no local pelo JD1 Notícias, pelo menos dois suspeitos estavam em um veículo Chevrolet Celta, de cor preta, e passaram na rua atirando contra a vítima, fugindo na sequência.

Informações preliminares apontam que William possui dívidas com drogas e o atentado pode estar ligado a essa 'pendência' no tráfico. A mulher que cuida dele, de 61 anos, explicou que ele é usuário de drogas e vive com ela há algum tempo - ela teria visto o momento em que houve os disparos.

Ainda conforme apurado pela reportagem, o homem possui parentes pela região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento ainda no local para a vítima, encaminhada para uma unidade hospitalar. A Polícia Militar e o GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram no local.

