JD1TV: Homem invade igreja armado e tenta matar pastor durante oração

Bernard Junior Polite, de 26 anos, invadiu uma igreja armado e tentou atirar em um pastor durante a oração. O caso aconteceu durante a noite de domingo (5), na cidade de North Braddock, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Conforme as informações iniciais, o culto era transmitido ao vivo pelas redes sociais e o momento foi flagrado pela câmera. Apesar da tentativa de homicídio, a arma não disparou e um dos membros da Igreja Jesus’ Dwelling Place conseguiu impedir que o homem seguisse em frente. Polite foi imobilizado e teve a arma retirada

De acordo com as autoridades locais, um corpo masculino foi encontrado sem vida na casa de Polite. A polícia do estado afirma que os detetives deram início às investigações sobre o caso.

“Sou grato a Deus por ainda estar aqui porque ele definitivamente puxou o gatilho”, disse o pastor Glenn Germany à ABC News.

Assista ao momento da tentativa de assassinato:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também