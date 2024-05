Homem tenta matar namorado de ex-mulher a tiros no Parque do Lageado

Polícia Homem leva facada no pescoço ao brigar com enteado em MS

O Batalhão de Choque, GOI (Grupo de Operações e Investigações), Polícia Científica e a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) estiveram no local do crime levantando mais informações.

Após a tentativa de homicídio, o suspeito fugiu em uma picape Fiat Strada, de cor cinza. Minutos depois da fuga, um vizinho esteve na residência e prestou apoio para a vítima ferida e encaminhou o homem para atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho.

O homem e a mulher correram para dentro da residência, mas ainda sim foram perseguidos. Eles se trancaram em um dos quartos do imóvel e o suspeito tentou várias vezes arrombar a porta, mas sem sucesso, voltou para o lado de fora e disparou mais uma vez na direção da janela do cômodo.

Consta no boletim de ocorrência que o caso aconteceu por volta das 23h, quando o casal estava sentado em frente a residência onde convivem e em determinado momento, o suspeito chegou em um veículo e disparou duas vezes, acertando um dos tiros no braço esquerdo da vítima.

Homem, de 36 anos, escapou da morte na noite destaa segunda-feira (6), após ser ferido a tiros pelo ex-marido de sua atual namorada, de 38 anos, no Parque do Lageado, em Campo Grande. Eles ainda foram perseguidos enquanto tentavam buscar abrigo dentro da residência.