Viaduto que dá acesso ao Jardim Veraneio na BR-163 começa a ser construído

Começou, nesta quinta-feira (2), a construção do Viaduto Jardim Veraneio na BR-163/MS, no quilômetro 485 da rodovia, com objetivo de melhorar o trânsito na região e o acesso ao bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

A obra, que contou com investimento total de R$ 25 milhões, tem duração prevista de 14 meses, e irá, além de melhorar o trânsito na região, contemplar o local com a execução de drenagem urbana e alargamento de pista para implantação de acostamento e futura duplicação da BR-163.

O Viaduto Jardim Veraneio ainda contará com uma ciclovia, que fará a interligação do bairro que dá o nome a obra até o Parque dos Poderes, além de calçada para pedestres, garantindo segurança e conforto para todos os usuários.

Segundo dados da CCR MSVia, concessionária responsável pelo gerenciamento da rodovia em Mato Grosso do Sul, o trecho onde a obra está sendo feita contou com 34 acidentes em 2022 e outros 27 em 2023, e mesmo com uma redução de quase 20% no número de acidentes, o local ainda é considerado um dos mais críticos da rodovia.

Durante o período de obras, várias medidas serão tomadas para minimizar os impactos no tráfego local, mas o acesso à BR-163 ainda será mantido, com eventuais desvios sinalizados, não havendo fechamento total da rodovia.

Estarão dando suporte à obra a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), com fiscalização da CCR MSVia.

