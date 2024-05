Condenado a 8 anos por estupro, homem é preso em Bonito

Homem, de 31 anos, foi preso em Bonito durante mais uma fase da operação 'Caminhos Seguros 2024', que visa combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Conforme as informações policiais, o homem estava foragido da justiça, já que ele estava com um mandado de prisão de prisão em aberto depois de ser condenado a 8 anos de cadeia, que seriam cumpridos no regime semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável.

Durante a quarta-feira (15), as equipes da Polícia Civil, por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e a Guarda Municipal de Bonito, foram até uma residência da Avenida Heron do Couto, região da Vila Marambaia, para realizar a prisão do homem.

Depois de detido, o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde ficou a disposição da Justiça.

