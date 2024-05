ACICG é novo ponto do Sebrae para empreendedor em Campo Grande

Será inaugurado na tarde desta quinta-feira (16), o posto de atendimento aos pequenos negócios em um projeto “Parceiro Sebrae” na sede da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG).

Local será o primeiro do país a atender o projeto em parceria com o Sebrae e Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso Do Sul (FAEMS) que firmaram um Acordo de Cooperação Técnica ainda neste mês.

“Essa parceria é muito importante, afinal nessa sala dentro da Associação Comercial teremos uma pessoa capacitada pelo Sebrae para fazer orientações, possibilitando o acesso de micro e pequenas empresas, produtores rurais e potenciais empresários a serviços, produtos e informações referentes à gestão empresarial, à tecnologia, à oportunidade de negócios”, destacou na ocasião o presidente da ACICG, Renato Paniago.

Para o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, o trabalho contribui para fortalecer os pequenos negócios. “O Sebrae cada vez mais trabalha em rede e ao oferecer novos pontos de atendimento, fica mais próximo do empreendedor. Nosso principal objetivo é promover o empreendedorismo local a partir dessas iniciativas que fomentam a cultura empreendedora, a inclusão produtiva e a geração de renda”, disse.



Serão disponibilizados no espaço ao microempreendedor individual (MEI), serviços gratuitos como formalização, regularização, além da oferta de produtos especiais para a gestão do negócio, com o foco nas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).Projeto Parceiro Sebrae

Medida para ampliar canais de atendimento do Sebrae prevê a implantação de novos postos junto a 10 parceiros em Mato Grosso do Sul.



