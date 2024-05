Acusado de matar "Gringo" em Campo Grande ganha liberdade

A Justiça de Campo Grande, através da 1ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a liberdade de Jair Almeida de Souza, que estava preso preventivamente por ser acusado de assassinar Edvaldo Carlos Ramos, também conhecido como "Gringo", no dia 1º de janeiro de 2023. A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

Para garantir que o acusado não fuja da cidade ou cometa novos crimes, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares pessoais. Jair Almeida de Souza será monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica por um período de 6 meses, ou até nova ordem do juízo.

Além disso, ele deverá comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado e realizar um comparecimento mensal no juízo, até o dia 5 de cada mês, para comprovar seu endereço e justificar suas atividades. Também está proibido de sair da cidade sem autorização judicial.

