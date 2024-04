TJMS mantém júri popular para acusado de matar "Gringo" em Campo Grande

Saiba Mais Justiça Réu tenta escapar de juri popular pelo assassinato de 'Gringo'

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou recurso da defesa de Jair Almeida de Souza, acusado de assassinar Edvaldo Carlos Ramos, o "Gringo", no dia 1º de janeiro de 2023. O crime aconteceu em uma residência na Rua Anhanguera, no Bairro Vila Piratininga, em Campo Grande.

A defesa de Jair alegava que não havia provas suficientes para condená-lo e pedia a anulação da decisão de que ele fosse julgado pelo júri popular. No entanto, o TJMS entendeu que há "significativos elementos de prova" que o indicam como autor do crime.

Com a negação do recurso, Jair Almeida de Souza vai a julgamento pelo conselho de sentença, que pode ou não absolvê-lo dos crimes pelos quais é acusado. O caso deve voltar ao primeiro grau para os trâmites de praxe.

