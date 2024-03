Jair Almeida de Souza, acusado de atirar fatalmente em Edvaldo Carlos Ramos, conhecido como ‘Gringo’, no dia 1º de janeiro de 2023, às 06:30 da manhã, em uma residência na Rua Anhanguera, no Bairro Vila Piratininga, em Campo Grande, apresentou um recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) buscando evitar um julgamento pelo tribunal do júri.

A defesa de Jair argumenta ao TJMS que não existem provas suficientes para comprovar sua responsabilidade pelo crime. Além disso, eles solicitaram a exclusão das qualificadoras, alegando falta de fundamentação para as agravantes de "motivo fútil" e "recurso que dificultou a defesa da vítima". O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), responsável pela acusação na ação penal, se opõe ao provimento do recurso.

O caso agora está nas mãos dos desembargadores do TJMS, que irão analisar os argumentos apresentados. Na época das investigações, segundo o delegado Rodolfo Daltro, da 5ª Delegacia de Polícia Civil, o crime teria motivação passional, relacionado a uma disputa entre o suspeito e a vítima por uma mulher, que seria uma garota de programa.

