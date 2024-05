Grêmio se prepara para treinar em Atibaia e mandar jogos no estádio do Bragantino

Grêmio está com “sede” nova.

Por causa do estado de calamidade no Rio Grande do Sul, o Grêmio teve que buscar um refúgio para poder treinar e mandar jogos. O clube acerta os últimos detalhes do planejamento para se deslocar e retomar as atividades visando o retorno do calendário.

Os treinamentos serão em Atibaia e os jogos como mandante acontecerão no estádio do Red Bull Bragantino, Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A cidade de Atibaia é comumente utilizada como estrutura para treinamentos. No ano passado, o Grêmio ficou em um resort no local durante uma sequência de dois jogos longe de casa. De lá, a logística até Bragança Paulista são cerca de 25 quilômetros.

O Grêmio tem compromisso marcado para o dia 29 de maio, contra o The Strongest, pela Libertadores. O confronto, em tese, é o primeiro após o período de adiamentos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No total, o Tricolor teve sete jogos adiados devido às consequências dos temporais no Rio Grande do Sul. O time não treina há quase duas semanas, e a última vez que esteve em campo foi em 30 de abril, no empate sem gols com o Operário, pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

