GAECO/MPMS reforça equipe e apresenta balanço de ações

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (GAECO/MPMS) divulgou os resultados de suas ações nos últimos dois anos (2022-2024). Durante esse período, o grupo realizou um total de 32 operações, cumpriu 412 mandados de prisão e 576 mandados de busca e apreensão. Além disso, o GAECO/MPMS realizou a extração e análise de 531 dispositivos eletrônicos de operações próprias e 67 dispositivos em apoio a outras instituições públicas. O grupo também prestou apoio a Ministérios Públicos de outros Estados ou Promotorias de Justiça do interior do MS em 72 ocasiões.

O MPMS informou que o GAECO/MPMS ganhou novos integrantes, os Promotores de Justiça Moisés Casarotto e Rosalina Cruz Cavagnolli, que passarão a atuar respectivamente em Campo Grande e Dourados. A Procuradora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro continua na coordenação do GAECO/MPMS, juntamente com os demais integrantes, os Promotores de Justiça Tiago Di Giulio Freire, Gerson Eduardo de Araujo e Antenor Ferreira de Rezende Neto.

Deixaram o GAECO os Promotores de Justiça Marcos Roberto Dietz (Campo Grande) e Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro (Dourados). Marcos assumiu a titularidade da 72ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, especializada na área de Saúde.

O Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, parabenizou e agradeceu a atuação dos Promotores de Justiça Marcos Roberto Dietz e Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro, que agora se desligam do Grupo. Ele também exaltou os números apresentados no balanço dos últimos dois anos de atividades, destacando que "o Grupo vem desempenhando um excelente trabalho no combate às organizações criminosas, um tema que será prioridade em nossa gestão, justificando, inclusive, novos investimentos para que continue atuando de forma firme e pujante em prol da sociedade sul-mato-grossense".

