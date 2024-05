Prefeitura de Porto Alegre quer improvisar uma cidade para desabrigados

A prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estuda construir uma cidade provisória para atender as famílias desabrigadas após as fortes chuvas na cidade. A ideia está em fase de discussão, e pretende acolher cerca de 10 mil pessoas em estruturas provisórias.

Segundo as autoridades, a estrutura poderia ser erguida no bairro Porto Seco, próximo ao centro da capital. As moradias seriam montadas num complexo planejado para receber desfiles de carnaval na cidade.

Entre integrantes da prefeitura de Porto Alegre, há quem defenda que a segurança da “cidade” seja realizada por integrantes das Forças Armadas.

A defesa é pela aplicação de uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que permite o uso de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na segurança pública do estado. A utilização do aparato militar, no entanto, enfrenta resistência por parte do governador do RS, Eduardo Leite (PSDB).

O projeto deve ser apresentado oficialmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (15), durante visita de uma comitiva presidencial ao estado gaúcho.

Porém, a ação tem opositores, que defendem a adoção de aluguéis sociais em moradias vazias. Um levantamento interno da prefeitura da capital, aponta a existência de 100 mil imóveis desse tipo, após as tempestades.

