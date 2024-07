Governo Federal autoriza Força Nacional atuar em conflitos fundiários em MS

A tensão em torno dos conflitos fundiários voltou em Mato Grosso do Sul. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública para apoiar a Polícia Federal (PF) em aldeias da região do Cone sul.

O Governo Federal, por meio do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e da Fundação Nacional do Índio (Funai), organizou missões para visitar locais de conflito na terça-feira (16). O objetivo é ampliar a mediação de conflitos fundiários no Mato Grosso do Sul e no Paraná, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Conforme a Funai, a tensão se concentra nos municípios de Douradina e Caarapó. No último fim de semana, ocorreram conflitos durante ações de retomada por indígenas Guarani Kaiowá na Terra Indígena Amambaipegua I. A situação escalou com ataques a tiros, resultando em dois indígenas baleados e outros feridos. A Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de MS, enviou uma equipe para atender os feridos em hospitais.

Além de Mato Grosso do Sul, a Funai informou que conflitos também ocorrem no Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. A fundação está trabalhando na proteção dos povos indígenas envolvidos em todas essas situações.

