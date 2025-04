Prefeito de Corguinho é investigado por possível prática de nepotismo

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar possível prática de nepotismo na Prefeitura de Corguinho. O caso é conduzido pelo promotor de Justiça Jean Carlos Piloneto, por meio do Inquérito Civil nº 06.2025.00000309-1.

A investigação começou após denúncia anônima registrada como Notícia de Fato nº 01.2025.00000491-3. Segundo o MP, há indícios de que o prefeito Márcio Novaes Pereira, o “Barrinha” (MDB), nomeou a própria esposa, Glaucy Klener Correa dos Santos Novaes, como diretora de departamento da Administração municipal.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município de Corguinho, edição nº 2.329. O MP apura se houve descumprimento da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe a nomeação de cônjuges ou parentes de até terceiro grau para cargos comissionados na administração pública.

O caso segue sob investigação, e o promotor deverá reunir mais informações antes de novas decisões.

