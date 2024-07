Terra registra dia mais quente em julho de 2024

O observatório europeu Copernicus, divulgou nesta terça-feira (23), que o último domingo (21), foi o dia mais quente já registrado no planeta Terra, quando a temperatura média global do ar na superfície atingiu 17,09°C.

Os dados preliminares apontam para um recorde diário histórico nos registros do observatório, que são feitos desde 1940.

Julho de 2024 é o décimo terceiro mês consecutivo a apresentar recordes de calor. O globo terrestre tem registrado recordes de calor consecutivos desde de junho passado, quando a Terra havia emplacado o recorde anterior de calor, com a temperatura média global de 17,08 °C.

Com essas consecutivas quebras de recordes de temperatura, cientistas e autoridades apontam que a Terra passa por uma emergência climática.

Veja a lista de recordes globais de calor em 2023 e 2024:

Em junho de 2023, o planta registrou, pela primeira vez, o mês mais quente da história, com a suspeita de ter sido o com mais calor em 120 mil anos;

Junho de 2024 é o décimo terceiro mês consecutivo a apresentar recordes de calor;

Em 2024, o planeta ultrapassou o limiar de aquecimento politicamente significativo de 1,5ºC, que já atingiu um novo máximo;

Pela primeira vez, o mundo registrou um dia com a temperatura média global 2°C acima da era pré-industrial.

