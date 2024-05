Frente fria chega e temperaturas começam a cair nesta segunda em MS

O avanço de frente fria, ou uma massa de ar seco e fria, provocará mudanças nas temperaturas a partir desta segunda-feira (13) na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul - com exceção das regiões Norte e Leste, que ainda terão um resquício de calor.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o avanço desse fenômeno favorecerá o aumento de nebulosidade, mas com baixa probabilidade de chuva para as regiões sul, sudeste, oeste e sudoeste.

O dia começou ameno em Campo Grande, com alguns ventos deixando o clima mais fresco. Com essa mudança no tempo, são esperadas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas de 30°C a 31°C para a capital sul-mato-grossense.

Para estas regiões estão previstas temperaturas máximas entre 20°C e 26°C. Na região Pantaneira, as mínimas ficam entre 17°C e 19°C e máximas entre 26°C e 31°C.

Para as regiões Norte, Leste e Bolsão, esperam-se mínimas entre 17°C e 21°C e máximas entre 32°C e 34°C graus.

Os ventos estarão variáveis no Estado, atuando entre o quadrante Sul e Norte, com valores entre 40 e 60 km/h, e pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

