MP investiga poluição e seca no Rio da Prata

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inquérito civil para investigar as causas da poluição e da seca no Rio da Prata, localizado no município de Jardim. A medida visa proteger as águas cristalinas do rio, um importante patrimônio natural da região.

A ação do MPMS foi desencadeada após denúncia que chegou ao órgão. A denúncia destaca que o turvamento gradativo das águas do Rio da Prata vem sendo noticiado há algum tempo, com a principal causa atribuída ao surgimento de lavouras na região.

O promotor Allan Carlos Cobacho do Prado, responsável pelas investigações, solicitou informações à Polícia Militar Ambiental. Além disso, ele pediu o auxílio do Instituto Homem Pantaneiro para realizar uma visita técnica ao Rio da Prata em Jardim.

A investigação está em andamento na Promotoria de Justiça da Comarca de Jardim, com o objetivo de identificar as causas da degradação ambiental e implementar medidas para a preservação do rio.

