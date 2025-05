Ex-marido que matou Alessandra em Paranaíba é condenado a 44 anos de prisão

Eurico Costa Machado, acusado de matar a ex-companheira Alessandra da Penha Cardoso, na época com 42 anos, foi condenado a 44 anos e 5 meses de prisão pelo crime de feminicídio, nesta terça-feira (27), cometido em agosto de 2023, em Paranaíba - a 420 quilômetros de Campo Grande.

Na época dos fatos, a vítima estava separada do condenado e tinha uma medida protetiva em vigência. Ele havia sido intimado no dia 24 de agosto, cinco dias antes de cometer o crime, no dia 29 de agosto.

Conforme a Polícia Civil, as investigações revelaram que Eurico permaneceu escondido por 36 horas em um salão comercial anexo à residência da vítima, aguardando o momento oportuno para o ataque.

Ele esperou que o filho da vítima deixasse a casa e, instantes depois, desferiu um golpe com uma faca, atingindo a região do pescoço da mulher e seccionando a jugular e a laringe.

Câmeras de segurança registraram a vítima saindo para a via pública já gravemente ferida, cerca de 31 segundos após a saída do filho, demonstrando a celeridade e frieza da ação criminosa, que impediu qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima.

Apurou-se que a motivação do crime foi o não aceite, por parte do autor, da autonomia da mulher em encerrar o relacionamento, além de acusá-la de estar se envolvendo com outra pessoa.

