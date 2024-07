Frio de 5° em MS? Previsão indica que próxima semana será 'quente e seca' no Estado

Apesar do que vem sendo divulgado nos últimos dias na imprensa sul-mato-grossense, a previsão atualizada do tempo aponta que as próximas semanas devem ser quente e seco em todo o estado. Apenas dois dias do final de julho, ou seja, dia 29 e 30, devem ter uma ‘leve queda’ na temperatura na região centro sul de MS.

Vendo as tendencias meteorológicas, o JD1 procurou várias fontes a respeito do clima em MS, chegando a conclusão de que: um casaco leve já pode resolver a situação.

O novo prognóstico aponta que a apesar de a mínima ser de 10°C na cidade de Amambai, a massa de ar seco não deixa essa frente fria avançar ainda mais.

“As temperaturas mínimas aqui em MS tem divergido na previsão dos modelos e aparentemente não deverá impactar 'tanto' o MS”, disse o meteorologista Vinicius Sperling, do CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

A frente fria, prevista para entrar no Sul do Brasil a partir da próxima semana, deve ser algo mais ‘isolado’ a região, uma vez que passará mais na parte oceânica do país. Por isso, as temperaturas seguem altas e acima da média até o domingo, dia 28 de julho, com as máximas chegando a 36°C em Corumbá e 31°C em Ponta Porã.

Essa previsão muda drasticamente de domingo (28) para a quarta-feira, (31) quando o clima fica ‘ameno’ em boa parte do estado. Nestes dias, o frio aparece com mais intensidade, chegando aos 10°C em Amambai e 14°C em Ponta Porã, no entanto as máximas chegam a 23ºC em ambas as cidades. Já na Capital, dias começam gelados, mas termômetros marcam 28ºC durante à tarde. O meteorologista ressalta ainda que apesar de estar frio, a temperatura não deve cair demais, e que a partir do dia 1º, temperaturas voltam a disparar.

Clima de deserto – Já que não tem frio e chuva ficará mais restrita a região extremo sul do estado, a umidade relativa do ar continuará abaixo da média recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), se aproximando do famoso ‘clima de deserto’, onde a umidade fica em torno dos 12%.

Isso ocorre por conta de um bloqueio atmosférico, que impede o avanço e formação de nuvens de chuva no estado. Como não tem chuva, a umidade do ar fica baixa. Ontem, a cidade de Corumbá teve a temperatura máxima de 36,6°C, com a umidade ficando na casa dos 14%.

Conforme os dias vão passando, a massa de ar quente e seca fica cada vez mais intensa sobre grande parte do país.

