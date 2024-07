Domingo deve ser quente, com muito sol e ar seco em Mato Grosso do Sul

O tempo deve ficar estável, com o predomínio do sol entre poucas nuvens no céu em Mato Grosso do Sul neste domingo (21). Além disso, o ar permanece seco, por conta dos baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Para evitar desidratação, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

A mínima prevista para Campo Grande é de 16°C e a máxima de 30°C. Em Dourados, os valores variam entre 13°C e 29°C. Em Ponta Porã, na região Sul-Fronteira, a mínima é de 13°C e a máxima de 25°C. Na região leste, Anaurilândia tem 14°C pela manhã e 30°C à tarde.

Em Paranaíba, no Bolsão, a mínima é de 15°C e a máxima de 30°C, enquanto Três Lagoas apresenta variação entre 15°C e 29°C. Os termômetros em Coxim, na região norte, marcam 14°C inicialmente e chegam aos 33°C ao longo do dia.

Na região sudoeste, a mínima em Porto Murtinho é de 19°C e a máxima de 33°C. No Pantanal, Aquidauana e Corumbá atingem a temperatura mais alta deste domingo, com 34°C nos horários mais quentes e mínimas de 17°C e 19°C, respectivamente.

Confira no mapa:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também