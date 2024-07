Calor mantém intensidade e umidade 'judia' de MS nesta segunda-feira

O calor segue bastante atuante nesta segunda-feira (22), mas quem 'judia' mesmo de Mato Grosso do Sul é a umidade relativa do ar, que continua bastante abaixo dos padrões e pode ficar menor que 35% durante o dia. Não há previsão de chuva para essa semana.

Para o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo seco é em razão da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente, inibindo a formação de nuvens e chuva nas mais variadas regiões do Estado.

O predomínio do ar seco fica evidente, pois a umidade relativa do ar pode variar entre 15% e 35% nesta segunda-feira. A recomendação é que a população beba bastante água e evite exposição ao sol em horários cruciais.

As manhãs seguem 'geladas' em maior parte das regiões, mas as temperaturas sobem com o passar das horas e pode chegar a 34°C em algumas cidades.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 22°C e máximas de 32°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 16°C e máximas de 34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 17°C e máximas de 30°C.

