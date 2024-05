Riedel apresenta oportunidades para investidores em Nova York durante o MS Day

Durante o terceiro dia do MS Day Internacional, em Nova York, o governador Eduardo Riedel se reuniu com empresas e bancos e apresentou oportunidades de investimentos no setor de infraestrutura em Mato Grosso do Sul.

“Tivemos mais um dia intenso aqui em Nova Iorque em uma série de reuniões com empresas e bancos. Apresentamos os projetos de infraestrutura que vão a leilão, entre elas as rodovias que já terminamos o estudo e devem seguir para leilão no segundo semestre. São investimentos diretos no Brasil e Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador.

Dentre os projetos apresentados, estão a concessão das rodovias BR-262, BR-267 e MS-040, que vão a leilão ainda no segundo semestre deste ano. Para o governador, as rodovias não podem ser vistas de maneira isolada, e sim como um conjunto que necessita de investimentos para qualificar a infraestrutura e logística do Estado.

Riedel destacou que além das reuniões voltadas para a infraestrutura, também se encontrou com possíveis investidores de diversos outros setores. “Elas tiveram a oportunidade de conhecer melhor o Estado, que somente neste ano recebe R$ 33 bilhões de investimento privado. Vamos sair daqui certamente com este número ampliado. No final da viagem faremos um balanço sobre os resultados obtidos na semana. Muito trabalho e dedicação, que está valendo a pena”, disse o chefe do executivo sul-mato-grossense.

O evento, que faz parte da Brazilian Week, uma semana com discussões sobre desafios do cenário internacional e da economia brasileira, já contou com reuniões entre Riedel e empresas e instituições financeiras que podem investir nos projetos do Estado, assim como financiar novos negócios que queiram se estabelecer em Mato Grosso do Sul.

