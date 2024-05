Idosa receberá R$ 16 mil de indenização por acidente em ônibus do Consórcio Guaicurus

A Justiça de Campo Grande aprovou um acordo entre uma idosa de 73 anos, vítima de acidente, e o Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte público da cidade. O acordo prevê o pagamento de R$ 18.000,00 pela empresa, sendo R$ 16.000,00 para a idosa e R$ 2.000,00 para o seu advogado.

De acordo com o processo, o acidente ocorreu no dia 27 de novembro de 2019, por volta das 9h da manhã. A idosa estava no ônibus da linha 502 (Hortência B) e, ao se aproximar do seu destino, acionou o botão de solicitação de parada. No entanto, ao passar por uma lombada e devido à alta velocidade, ela se desequilibrou e caiu nas escadas da porta de desembarque, batendo a cabeça e fraturando o tornozelo esquerdo.

A vítima entrou com uma ação contra o Consórcio Guaicurus e o acordo pôs fim ao processo, após ser aprovado pelo juiz Deni Luis Dalla Riva. O valor será pago em 6 parcelas, conforme os autos do processo.

