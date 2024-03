Cadeirante receberÃ¡ indenizaÃ§Ã£o do ConsÃ³rcio Guaicurus por problemas em elevadores de Ã´nibus

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo em Campo Grande, foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 10 mil a uma passageira cadeirante, de 36 anos, devido a problemas nos elevadores de acessibilidade dos ônibus.

A mulher, portadora de Distrofia Muscular de Cintura, alegou que em 2019 enfrentou constrangimentos devido à falta de manutenção dos equipamentos, impossibilitando seu acesso ao interior dos veículos.

A Justiça inicialmente determinou o pagamento de R$ 6 mil por danos morais, porém, após recurso da passageira ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o valor foi aumentado para R$ 10 mil. Atualmente, segundo a defesa da passageira, o valor devido pela empresa chega a R$ 17.493,25, devido à atualização monetária.

O Consórcio Guaicurus recebeu intimação para efetuar o pagamento voluntário em 15 dias, com a possibilidade de contestação do valor. Caso não cumpra a determinação judicial, o valor pode ser bloqueado. O processo segue em andamento.

