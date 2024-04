Bandido é baleado após tentar invadir casa de subcomandante da PM em Campo Grande

Bandido, que não teve o nome revelado, foi ferido com um tiro no tórax nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (26), após tentar invadir a casa da subcomandante da Polícia Militar, em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, o criminoso acessou um sobrado que pertence a militar e pulou o muro da residência no intuito de cometer furto - que já foi alvo de bandidos em oportunidades passadas.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, o indivíduo estava portando uma faca e chegou a partir para cima da subcomandante, que reagiu atirando contra o tórax.

Mesmo ferido, ele chegou a correr, mas foi cercado a mais ou menos 100 metros do fato.

Ele foi socorrido por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não há informações a respeito do quadro de saúde do criminoso.

Equipes da Polícia Militar estão pelo local isolando a área e a Polícia Civil e a Polícia Científica estão atuando na ocorrência, coletando mais detalhes a respeito da tentativa de furto e invasão de domicílio.

