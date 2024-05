Cabo do Exército sofre acidente de moto em Aquidauana e morre em hospital da Capital

O cabo do Exército, Welisson Leite, de 21 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (6), após sofrer um grave acidente de trânsito na manhã de domingo (5), no Jardim Santa Terezinha, em Aquidauana. Ele chegou a ser atendido na cidade e transferido para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava em uma motocicleta e colidiu contra um caminhão ainda pela manhã de domingo. Ele foi transferido e conforme relato médico, Welisson precisou ser intubado, necessitando de drenagem torácica, tendo sofrido também lesão no crânio, fraturas pelo corpo.

Porém, ao longo de domingo, ele evoluiu com hipotensão severa e febre, apresentando um quadro de taquicardia e entrando em parada cardiorrespiratória.

Segundo boletim médico, foram cerca de 16 minutos de manobras de ressuscitação, mas sem sucesso, com o óbito do cabo do Exército sendo registrado às 1h55, durante a madrugada de hoje.

Conforme o site A Princesinha News, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Carlos Ferreira Bandeira com Campo Grande. Destroços ainda ficaram pelo local do acidente e o capacete foi encontrado rachado devido à forte pancada que a vítima sofreu.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridade. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

