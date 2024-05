Morador de Bataguassu some ao cair do barco no rio Paraná

José Filho Alves do Santos, conhecido como 'Márcio Pitibull', de 39 anos, desapareceu após cair de um barco enquanto pescava nas águas do Rio Paraná, mais precisamente no lago da usina Sergio Motta. O acidente aconteceu durante a tarde de domingo (5).

Conforme as informações iniciais, José estava com um amigo aproveitando a tarde quando os dois caíram na água. A embarcação estava a menos de 500 metros de distância da margem, na região do cascalho.

Uma testemunha, que estava na margem do lago e viu a cena, nadou até o local e conseguiu resgatar o amigo de José. Porém, o morador de Bataguassu não teve a mesma sorte e desapareceu na água.

O Corpo de Bombeiros de Bataguassu foi acionado e realizou até o anoitecer. No entanto, o pescador não foi encontrado e as buscas foram suspensas e seguem nesta segunda-feira (6).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também