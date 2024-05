Coração bandido: Homem é esfaqueado pela esposa e ainda briga com PMs ao ser socorrido

Homem, de 49 anos, foi esfaqueado pela companheira durante uma briga na noite de sábado (4), na Rua Cacatua, região do Bairro Esplanada, em Chapadão do Sul. Ele chegou a brigar com os policiais militares ao ser socorrido.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma equipe do Corpo de Bombeiros, pois eles precisavam de ajuda para socorrer uma vítima de esfaqueamento, uma vez que a autora não estava permitindo a entrada das equipes na residência.

Quando os policiais chegaram ao local indicado, conseguiram entrar no imóvel e deter a autora, possibilitando assim que a vítima pudesse ser atendida. O que ninguém esperava, apesar do sangramento e da dor, é que o homem iria recusar atendimento, desacatar os militares e ainda os ameaçar.

Apesar disso, ele acabou sendo socorrido e levado para uma unidade de saúde. Depois dos primeiros socorros, o casal foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também