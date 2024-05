Setlog-MS transportará doações para o RS gratuitamente

Sensibilizados com tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, o Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Mato Grosso do Sul) está disponibilizando 10 carretas para o transporte das doações que serão levadas para as famílias atingidas pelas enchentes.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (6), após uma reunião de emergência da diretoria, que decidiu apoiar a reconstrução do estado gaúcho.

"Neste momento, é crucial estender uma mão solidária ao povo do Rio Grande do Sul e, fazemos uma apelo à solidariedade do povo Sul-mato-grossense. Por isso, o Setlog-MS não poderia se omitir diante dessa demanda tão urgente para que o socorro chegue o quanto antes", afirmou o sindicato.

Eles precisam de itens essenciais, como roupas, alimentos, água e materiais de construção, incluindo tijolos, telhas e fogões, entre outros.

As entidades, empresas e pessoas que estão recolhendo doações podem entrar em contato com Setlog-MS pelo telefone (67) 3342-4144.

Tragédia

Os dados do boletim da Defesa Civil do RS foram atualizados às 9h desta segunda-feira (6). No momento, o número de desaparecidos é de 111 pessoas.

O estado gaúcho tem 345 municípios atingidos pelos temporais, com mais de 850,4 mil pessoas afetadas. O Rio Grande do Sul contabiliza 21.957 pessoas desalojadas. Além disso, o levantamento aponta que 19.368 pessoas estão temporariamente em abrigos e há 276 feridos.

